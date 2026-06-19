Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti di un 57enne di Monte San Giovanni Campano.
L’arresto è stato eseguito a fronte di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali.
L’uomo, condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, omicidio doloso ed estorsione, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove dovrà scontare una pena residua pari a 4 anni 11 mesi e 29.
Sora – La Polizia di Stato esegue un ordine per la carcerazione nei confronti di un uomo
Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti di un 57enne di Monte San Giovanni Campano.