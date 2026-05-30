Sora, la Polizia di Stato denunciata 30enne per false dichiarazioni sulla identità

Personale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri a Sora, ha denunciato in stato di libertà uno straniero 30enne.
In particolare, dopo gli accertamenti del caso è stato appurato che l’uomo, identificato qualche giorno prima da un equipaggio della Squadra Volante del locale Commissariato di P.S., nel corso del controllo aveva fornito agli Agenti un indirizzo diverso da quello dove effettivamente risiede.
L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà per il reato “False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie.