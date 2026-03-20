Sora – La Polizia di Stato denuncia per reato di truffa un 22enne

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Sora ha denunciato un 22enne, residente in provincia di Teramo, con precedenti specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S. al termine di un’attività di indagine sono riusciti a ricostruire un quadro indiziario grave nei confronti del ragazzo, in ordine al reato di truffa.

La stessa è stata messa in atto al momento dell’acquisto da parte dell’ignara vittima, su una piattaforma e-commerce, relativa ad un ricambio per ciclomotore, ossia un blocco accensione elettrica.

È obbligo rilevare che l indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.