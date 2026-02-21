Sora – La Polizia di Stato denuncia 4 persone

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Sora hanno denunciato un uomo, residente in provincia di Milano, al quale è stato contestato il reato di truffa.

La vittima aveva acquistato alcuni pezzi di ricambio online tramite pagamento con bonifico su carta prepagata. Attesi i tempi tecnici, necessari per la spedizione, non ricevendo la merce e non avendo più alcun contatto con il venditore, l’acquirente, sospettando un raggiro, decideva di rivolgersi alla Polizia di Stato che, dopo i dovuti accertamenti, denunciava l’uomo.

Lesioni personali invece sono state contestate ad un soggetto residente a Sora. L’uomo, in seguito ad un diverbio scaturito per futili motivi, aveva aggredito la vittima. Nella circostanza, mentre erano in corso i festeggiamenti del Carnevale, i coriandoli finivano sul gelato del querelante e da qui ne nasceva la diatriba, come ricostruito dai poliziotti intervenuti.

Sempre nell’ambito del Carnevale, madre e padre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per abbandono di minore.

Il figlio infatti è stato intercettato dagli agenti, senza genitori, quale lanciatore di uova in danno di una persona anziana.