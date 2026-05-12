Sora: la Polizia di Stato denuncia 37enne per violazione normativa sulle armi

La Polizia di Stato ha denunciato una donna per non aver ottemperato alla prescrizione sulle armi come prescritto dalla normativa vigente.

Ad operare sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora che hanno proceduto, altresì, al ritiro cautelativo di armi e munizioni, regolarmente denunciate dalla stessa.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto la donna non aveva reso l’obbligatoria denuncia al competente ufficio di Polizia entro 72 ore in seguito al cambio di domicilio/residenza.

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