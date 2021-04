Sora, la politica parla, parla, parla… e la città va a rotoli

Di Augusto D’Ambrogio.

Il totale abbandono di alcuni quartieri di Sora e’ sotto gli occhi di tutti ed e’ cosi’ anche per il popoloso quartiere Pontrinio. Oltre alla ordinaria manutenzione che e’ carente, ma di questo i nostri amministratori fanno orecchio da mercante, manca proprio l’arredo urbano per rendere un quartiere cosi ad alta densita abitativa vivibile. Non e’ bello vedere una citta’ resa invivibile per personalismi politici, che la stanno portando inevitabilmente allo sfascio. Il mio non e’ catastrofismo politico, ma e’ l’evidenza che documenta il declino di una citta’ che una volta era il fulcro dell’intera zona.

