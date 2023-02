Sora – La pizzeria Carmela sta per riaprire, su facebook gli auguri della vecchia proprietaria

Come tutti sanno, dopo oltre 40 anni di onorato servizio,lo scorso dicembre la Pizzeria Carmela ha chiuso i battenti, concedendo alle storiche proprietarie la meritata pensione. L’ attività è stata rilevata da due giovani sorani, Simone e Marco, che proprio dalla vecchia titolare hanno ricevuto gli auguri per il nuovo percorso intrapreso : “A Simone e Marco auguro un grandissimo in bocca al lupo ho avuto il piacere di conoscerli meglio sono due belle persone gli auguro tanto bene e tanto lavoro. Sora vi aspetta”, con queste semplici parole, apparse sotto un post pubblico postato sul famoso social, Carmela Di Cocco ha voluto effettuare il passaggio di consegne ai nuovi proprietari, dimostrando davvero un forte senso di attaccamento alla propria attività, oltre che a mostrare la cortesia e l’ educazione che l’ hanno sempre contraddistinta. Che dire? Abbiamo voluto evidenziare queste doti, raccontando un piacevole scambio di battute, e augurare a Marco e Simone la stessa fortuna della signora Carmela.