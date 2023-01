Sora, la pizzeria Alpachino compie 10 anni di attività

In occasione del 10° anno di attività, desidero esprimere la mia gratitudine a chi ha contribuito, durante tutti questi anni, alla crescita dell’attività. È per me molto toccante ripensare a 10 anni fa, quando questo sogno, dopo svariate sventure, ha iniziato a prendere forma. Speravo di avere successo, di poter proseguire nel tempo e in realtà lo speravamo in due, ma poi le strade tra me e il mio ex socio si sono divise. Ripenso all’entusiasmo, alle paure di non farcela, agli sforzi, a ciò che ho sopportato, a quella tenacia di non buttarmi giù di morale.

Ciò che vedo oggi supera le mie aspettative, non avrei potuto ottenere un simile risultato senza un ottimo lavoro di squadra, anche se non è stata sempre la stessa. Ringrazio coloro che sono stati collaboratori e collaboratrici della mia attività perché, anche se di passaggio, hanno contribuito comunque a farci crescere. Ringrazio Marta, determinata, colei che mi sopporta più di tutti, oggi mia socia, la mia compagna, la mia forza. Ringrazio Marco per la sua collaborazione, pizzaiolo, amico, pilastro di questa attività da quando è nata; la passione che investe in questo lavoro è parte fondamentale della nostra crescita lavorativa. Ringrazio Serena, la più giovane della squadra, collaboratrice operosa e capace, grazie per l’ottimo lavoro che svolgi instancabilmente. Ringrazio Alfonso, affidabile, responsabile ed indispensabile; senza di lui non riuscirei a soddisfare i clienti che desiderano farsi consegnare la pizza a domicilio. Grazie di cuore.

Auguro a tutti di trovare collaboratori e collaboratrici come voi, che lavorano con dedizione e responsabilità. Sono stati 10 anni di obiettivi, scelte e cambiamenti, 10 anni di impegno costante e tante soddisfazioni.

Voglio ringraziare tutti voi clienti, siete il nostro input! Cari clienti, siete la nostra grande motivazione, è per le persone come voi che mettiamo così tanto amore e cura nel nostro lavoro. Grazie ancora per averci scelto e per continuare a riporre in noi la vostra fiducia. Con grande entusiasmo guardo al futuro, sicuro che questa ricorrenza possa diventare un nuovo punto di partenza.

Luigi