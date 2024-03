Sora – La Passione di Cristo, tutto pronto per la 18° edizione

Torna in scena una delle più belle e seguite manifestazioni del nostro territorio: “La Passione di Cristo”, a cura dell’Associazione Culturale “Trecentosessantagradi”. La diciottesima edizione, patrocinata dal Comune di Sora, si terrà domani, domenica 24 marzo 2024, alle ore 20.30, in Piazza Mayer Ross.

La Sacra Rappresentazione sarà ambientata, come di consuetudine, nella suggestiva cornice di Piazza Mayer Ross. La collina di Sant’Antonio sarà il luogo di esecuzione della pena della crocifissione, un vero e proprio Golgota naturale in pieno centro storico.

Aumentano, di anno in anno, gli sforzi organizzativi sia dal punto di vista scenico che dal punto di vista tecnico-logistico. Oltre alla qualità ed alla cura di tutti i particolari, come la recitazione dal vivo, i costumi, le luci e le sonorità attentamente selezionate, l’aspetto scenografico resta il fiore all’occhiello della manifestazione.

Grazie alla professionalità della Ditta “Eventi-X Group Srl” di Anagni, sarà impiegata la tecnica di mapping in 3D con la quale la già suggestiva location assumerà, di fatto, le medesime sembianze dei luoghi che, due millenni fa, furono scenario della vera Passione di Cristo.

Oltre 70 sono i membri del cast, tutti attori non professionisti, ma amici che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo libero per la realizzazione della manifestazione. La regia, come sempre, sarà curata da Cristian Florio con il supporto dei componenti dell’associazione stessa. I costumi portano la firma dello stilista Rocco Di Passio.

Presenta la serata la giornalista Ilaria Paolisso.

COMUNICATO STAMPA