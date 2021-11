Sora, la libreria UNIVERSITAS compie 18 anni

E si, alla fine ce l’abbiamo fatta. Leggendo e scherzando.

La libreria compie 18 anni, incredibile a pensarsi. A guardarsi indietro. Sempre sull’orlo del precipizio. Ci diciamo, – ma come è stato possibile? Non sappiamo rispondere.

Un miracolo quotidiano. Ricominciare ogni giorno, crederci ogni giorno, faticare ogni giorno. Avere la stessa passione e lo stesso entusiasmo di allora, 8 novembre 2003. La stessa idealità. Un piccolo strumento per incidere sulla realtà circostante. Il nostro piccolo strumento; la libreria.

Perché in questi diciotto anni abbiamo dato voce e ospitalità a chiunque abbia chiesto il nostro spazio, abbiamo condiviso il nostro con gli altri per il piacere di stare insieme. Abbiamo cercato di farci seme e terra e acqua e sole e lavoro contadino.

Vi sembra un bilancio? Niente affatto.

E’ un raggiungimento importante, un tirare il fiato e girarsi a guardare la strada percorsa. Crediamo di averne fatta e in buona compagnia. Come ogni cammino i compagni di viaggio spesso sono cambiati, tanti, moltissimi sono gli stessi della partenza. E per ogni compagno trovato è aumentato il nostro arricchimento umano.

Il “gestionale” della libreria ci segnala più di 11000 contatti. Per il nostro essere piccola libreria in una piccola cittadina in un periodo di forte depressione economica, in una nazione e in un territorio che si trovano sempre tra gli ultimi posti delle classifiche di lettura e di lettori vien da dire “niente male”, si tratta di una cifra meravigliosamente spaventosa.

A nessun umano è dato sapere del proprio domani, non facciamo eccezione. Ci piacerebbe poter dire, ci vediamo al 50esimo della libreria.

Senza avere traguardi così ambiziosi vogliamo festeggiare questa nostra simbolica maturità con il programma della prossima settimana, ogni sera un incontro diverso per una pluralità di amici, grandi e piccoli. A modo nostro. Continuando a credere che la diversità è ricchezza comune.

“Ci salvano gli altri, sempre.”

COMUNICATO STAMPA

