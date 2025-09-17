Sora, la dottoressa Dora Lombardi in prima linea: salvato un gattino dopo giorni di attesa

Sora. Una storia di dedizione, pazienza e amore per gli animali si è conclusa con un lieto fine. La dottoressa Dora Lombardi, insieme a un’altra volontaria, ha trascorso intere giornate in attesa, monitorando con costanza la zona degli scarichi vicino al fiume, dove un piccolo gattino rischiava la vita.

Con l’inverno alle porte e il fiume in piena, la preoccupazione era forte: il micetto, rimasto intrappolato in un’area pericolosa, difficilmente avrebbe potuto sopravvivere a lungo. Dopo giorni di tentativi, grazie all’utilizzo di una trappola per gatti, le due volontarie sono finalmente riuscite a metterlo in salvo.

Il recupero non è stato semplice, ma la determinazione ha avuto la meglio. «Era questione di tempo, temevamo che non ce l’avrebbe fatta» hanno raccontato le protagoniste, sollevate per l’esito positivo dell’operazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Giulio e Roberta di “Bau Bau Micio Micio” di Isola del Liri, che hanno collaborato attivamente al salvataggio.

Una vicenda che mette in luce non solo la fragilità degli animali randagi, ma anche la grande generosità di chi sceglie di dedicare tempo ed energie alla loro protezione.

Correlati