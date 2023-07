La donna precipitata questa mattina dal cavalcavia della superstrada Sora-Avezzano è Silvia Nicoletti classe 1971. La notizia del decesso di Silvia ha lasciato una città incredula e attonita. La signora Nicoletti in tanti la ricordano come una persona gentile e affabile in special modo visto il lavoro che ha svolto per tanti anni presso una farmacia di Sora.

