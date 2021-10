Sora – La Conca, gli aumenti in bolletta e il silenzio di Eugenia Tersigni

Di Augusto D’Ambrogio.

La campagna elettorale, si sa, serve sopratutto a far luce sulle problematiche dei cittadini e delle città in cui essi vivono, un faro acceso sui problemi e sulle soluzioni. La vicenda delle bollette inviate dalla Conca di Sora, rientra a tutti gli effetti nelle problematiche che un candidato sindaco dovrebbe risolvere o quantomeno affrontare. Per dover di cronaca, alla candidata sindaco Eugenia Tersigni, va imputato il fatto di aver taciuto su questa problematica sulla quale il suo rivale politico si è espresso più volte. Ora ci piacerebbe sapere quali e quanti sono i provvedimenti che Eugenia Tersigni vuole adottare qualora fosse eletta sindaco, in modo che i cittadini possano farsi un idea della reale volontà di risolvere una questione che ha alleggerito, e non poco, le tasche dei cittadini sorani. Insomma Eugenia ci parli della Conca e delle problematiche annesse.

