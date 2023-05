Sora, la citta’ piange Claudia Paniccia

Una triste notizia per la citta’ volsca, oggi pomeriggio e’ venuta a mancare Claudia Paniccia dipendente dell’Ambiente e Salute srl, persona stimata e conosciutissima a Sora. Una notizia che ha lasciato tutti nello sconcerto e nell’incredulità. Il comune di Sora e la municipalizzata hanno fatto dei post, che riportiamo di seguito, per questa immatura perdita. La redazione di Liritv e l’editore Augusto D’Ambrogio si uniscono al dolore dei familiari.

Il cordoglio del Comune di Sora

Il Sindaco Luca di Stefano ed il Presidente dell’Ambiente e Salute Srl Antonio Mele esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa della Signora Claudia Paniccia, dipendente dell’Ambiente e Salute Srl.

Il cordoglio dell’Ambiente e Salute Srl

Claudia ci ha lasciati. Vorremmo scrivere centomila cose in questo momento, ma abbiamo il cuore gonfio di tristezza e la mente piena di ricordi che riaffiorano in continuazione. Con il caldo di Luglio, il gelo di Gennaio, la pioggia, il vento, Claudia ci torna in mente sempre allo stesso modo: sul nostro camion, a svolgere con profonda abnegazione il suo lavoro. Non possiamo definirti meglio di così. Buon viaggio, ragazza.