Sora, La Ciociarissima Baby: giunti da tutto il Lazio per l’edizione 2023

Sono giunti da tutto il Lazio, a Sora per l’edizione 2023 de La Ciociarissima Baby, gara su strada in circuito, riservata alla categoria Giovanissimi.

Le gare sono iniziate alle ore 10, con le premiazioni che hanno concluso la giornata poco prima delle 13, alla presenza del vice sindaco di Sora, Maria Paola Gemmiti. Presente il vice presidente della FederCiclismo Regionale Lazio, Tony Vernile, mentre a curare la logistica anche in questo caso c’è stata la collaborazione di Massimo Pisani.

Organizzatrice della mattinata sorana, che ha fatto da anteprima dell’edizione 35 de La Ciociarissima in programma il prossimo 14-15-16 luglio sempre a Sora, la Ciclisti Sorani del presidente Gianni Bruni.

Da G1 a G6 maschile e femminile le gare sul circuito che ha sancito anche l’inizio del Meeting Regionale Giovanissimi 2023. La prima giornata di questo nuovo appuntamento ha visto classificarsi al primo posto la Vangi- Samar Ricambi – Il Pirata, al secondo il Team Nereggi Coratti, al terzo l’A.S.A.C.I. Evonacicli.

Un ringraziamento, viste anche le temperature estive, al Bar Caffè D’Antan, punto di ritrovo e ristoro della mattinata, così come ai volontari lungo il percorso e agli agenti della Polizia Municipale di Sora e ai giudici federali e a tutte le società intervenute. Un doveroso grazie anche alla cittadinanza di Sora che ha partecipato con pazienza e disponibilità.

“Ci siamo divertiti – è il commento del presidente Bruni –. E’ stata una domenica molto calda, e tutti hanno fatto del loro meglio. Le ragazze e i ragazzi si sono divertiti nel circuito che attraversava in due tratti il fiume Liri. Tutto è andato nel migliore dei modi. Miglior anteprima de La 3 Giorni Arcipelago e della classifica La Ciociarissima non poteva esserci. Vi aspettiamo tutti, a partire da venerdì 14 luglio, per i tre giorni di ciclismo dell’estate sorana”.

COMUNICATO STAMPA