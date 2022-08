Sora – La chiesa di San Giuliano torna a splendere grazie ai volontari

Rastrello, buste, decespugliatore ma soprattutto amore per il proprio quartiere. Sono questi gli ingredienti che hanno spinto un gruppo di volontari a ripulire la chiesetta di S. Giuliano dalle erbacce e dalle sterpaglie che l’ avevano avvolta in un disgustoso degrado. Luigi e Saro, insieme ad altri volontari, non sono nuovi a queste iniziative, soprattutto nel quartiere di S. Giuliano dove risiedono, e dove si preoccupano anche di organizzare la festa patronale. Un amore sconsiderato per il proprio rione che hanno deciso di manifestare così, armandosi di buona volontà, e riportando al meritato lustro la vecchie chiesetta.

