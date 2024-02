Sora – La Biblioteca va a scuola, giornata di orientamento presso l’ITIS “Parravano”

Lunedì 5 febbraio 2024, la Biblioteca Comunale di Sora, grazie al coordinamento della Cooperativa Socioculturale e dell’Istituto ITIS “Nicola Parravano” di Arpino, presso l’Aula Magna dell’istituto, ha partecipato alla giornata di orientamento formativo per gli studenti. Dopo i saluti iniziali da parte dei docenti, la bibliotecaria Arianna Penna, dipendente della Cooperativa Socioculturale, ha presentato la Biblioteca Comunale di Sora e le attività culturali e formative che vi si svolgono. A seguire è stato illustrato il servizio di creazione e compilazione del Curriculum Vitae. A presentare l’attività, fornita a quanti ne facciano richiesta, è stata la bibliotecaria Catia Di Folco, dipendente della Cooperativa Socioculturale. Hanno partecipato all’incontro le classi 3A, 3B, 3C e 3D dell’ITIS “Nicola Parravano” e la docente Sandra Capobianco che ha invitato la Biblioteca a prendere parte alla giornata di orientamento. Un bilancio più che positivo per la Biblioteca comunale di Sora che continua a lavorare, con impegno, ad un ampio ventaglio di attività. Prossimo evento in programma il laboratorio “Carnevale in Biblioteca”, rivolto ai bambini dai 5 ai 9 anni d’età. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, con letture animate e lavoretti su carta. Le attività si terranno sabato 10 febbraio dalle 16 alle 17.30. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0776/828301.

comunicato stampa