Sora -“L’ ultima Corsa” e il silenzio della politica

Nelle ultime settimane, il nome della nostra città, è stato scaraventato sui vari tg nazionali, e su diverse trasmissioni televisive, anche di una certa importanza, per fatti criminosi che poco hanno a che fare con il DNA della città stessa. Quello che fa specie, è il silenzio assordante che la politica ha avuto su questa vicenda. Nessuna presa di posizione, né tantomeno alcuna dichiarazione a riguardo, soltanto un vergognoso ed inspiegabile silenzio. Termini come legalità e sicurezza, usati molte volte nei vari spot elettorali, sembrano essere stati dimenticati in questa vicenda, sembra quasi che si sia voluto dimenticare il significato di questi termini che, per alcuni partiti, sembrano aver significato e valore solo in campagna elettorale. Forse è stata troppa la paura di parlarne, oppure si aveva il timore che, smuovendo troppo la sabbia, sarebbero emerse cose che è meglio lasciar sepolte. Fatto è che nessuno ha avuto il coraggio di prendere una posizione, e si è preferito nascondersi dietro il più omertoso dei silenzi.

