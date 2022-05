Sora / Isola del Liri, raffica di incidenti stradali nella notte

Il primo incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22 in via Tavernanova ad Isola del Liri, in prossimità dello svincolo per Arpino,dove un’auto e un autobus di linea si sono scontrati, il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale. Il secondo incidente si è verificato intorno alle ore 3 circa in viale San Domenico, sono rimaste coinvolte tre auto, i feriti sono stati soccorsi e trasportati al nosocomio Sorano. Il terzo incidente si è verificato intorno alle ore 4 sulla superstrada Sora-Avezzano in prossimità dello svincolo di Sora Nord, un’auto è uscita fuori strada e la giovane alla guida dell’auto è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari del 118.

