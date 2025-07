Sora, intervento straordinario di disinfestazione: tre giorni per tutelare la salute pubblica

Il Comune di Sora annuncia un importante intervento straordinario di disinfestazione adulticida e larvicida, che interesserà l’intero territorio comunale, comprese le periferie, il centro storico e l’area ospedaliera. L’iniziativa, prevista nelle notti del 31 luglio, 1° agosto e nella mattinata di sabato 2 agosto, è stata disposta in collaborazione con la ASL per garantire la massima tutela della salute pubblica.

Le date dell’intervento:

Notti del 31 luglio e 1° agosto (tra giovedì e venerdì): dalle ore 00:00 alle ore 06:00, verrà effettuata una disinfestazione capillare su tutto il territorio comunale.

Sabato 2 agosto – mattina: prevista un’azione larvicida mirata nel centro storico e all’interno del Cimitero comunale.

Le operazioni saranno eseguite da una ditta specializzata nel controllo degli infestanti, con personale qualificato, l’impiego di mezzi dotati di cannone nebulizzatore e l’utilizzo di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute.

Le raccomandazioni alla cittadinanza

Per garantire la sicurezza e l’efficacia degli interventi, il Comune raccomanda ai cittadini di:

Non sostare all’esterno durante le operazioni;

Tenere porte e finestre ben chiuse;

Ritirare alimenti e indumenti stesi all’aperto;

Proteggere animali domestici e ciotole d’acqua;

Gli apicoltori sono tenuti a segnalare con urgenza la presenza di alveari alla Polizia Locale, contattando il numero 0776 831027.

“Ringraziamo i cittadini per la collaborazione – ha dichiarato il Sindaco, Dott. Luca Di Stefano – e ricordiamo che questi interventi sono fondamentali per prevenire la diffusione di insetti potenzialmente dannosi per la salute umana, soprattutto nei mesi più caldi.”

L’Amministrazione comunale invita a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite e assicura il massimo impegno nel monitoraggio costante del territorio.