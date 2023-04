Sora, intervento di rifacimento per la SP 173 Le Compre e la SP 186 Carnello-Broccostella

In arrivo un rifacimento stradale importante nel Comune di Sora. La Provincia di Frosinone, con decreto del Presidente n.32 del 18 aprile 2023, ha disposto un intervento che riguarda alcune arterie ricadenti nell’area 5 del gruppo 16 delle strade provinciali. Tra queste alcune comprese nell’area del Comune di Sora risultano essere particolarmente deteriorate tanto da necessitare delle azioni radicali e mirate al ripristino dei cedimenti della pavimentazione stradale. Si tratta, nella fattispecie, delle S.P. n 173 Le Compre e della S.P. 186 Carnello-Broccostella. “Strade nuove e sicure per tutti – ha commentato il Sindaco Luca Di Stefano – questo è il concetto che come amministrazione comunale stiamo portando avanti per garantire alla nostra città maggiore sicurezza stradale e una viabilità più efficiente. Gli interventi che sono previsti dalla Provincia di Frosinone sulla S.P. 173 Le Compre, per circa 3 km e trecento metri, e sulla S.P. 186 Carnello-Broccostella sono una risposta concreta anche alle continue richieste che ci sono arrivate dai cittadini. Una città con strade ordinate, sicure e percorribili dà un’immagine positiva ai residenti e ai visitatori: questo è un obiettivo primario della nostra amministrazione”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO