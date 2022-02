Sora – Interruzione flusso idrico, sospensione attività didattica: le scuole interessate

Con ordinanza n.21 del 16-02-2022 il Sindaco Luca Di Stefano ha sospeso l’attività didattica, per la giornata di giovedì 17 febbraio 2022, nella Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado di Carnello, afferenti all’Istituto Comprensivo 2° “Riccardo Gulia”.

La misura è stata adottata a causa dell’interruzione del flusso idrico che, nella giornata del 17 febbraio, interesserà le seguenti zone della città di Sora: Carnello, Via Trecce, Via Pantano, Via Villa Carrara, Via San Giuliano Sura, Via Ruscitto, Via Bonomi, Via Camangi, Via Pagnanelli, Via Colle D’Arte, Via Colle Marchitto.

Considerato che il disservizio comporterà l’inagibilità temporanea delle strutture scolastiche, vista l’indisponibilità dei servizi igienici, l’attività didattica sarà sospesa per tutelare la salute e l’igiene pubblica.

E’ fatta salva la facoltà del Dirigente scolastico di attivare la didattica a distanza (DAD).

