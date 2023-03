Sora – Insediate le commissioni consiliari Regioni Lazio. Fratelli d’Italia è protagonista indiscusso con Maura e Savo

È iniziato ufficialmente il “nuovo corso” della Regione Lazio con la costituzione delle commissioni consiliari. Fratelli d’Italia è protagonista indiscusso con Maura e Savo in commissioni centrali. Un riconoscimento importante per loro ma anche una garanzia di centralità per il territorio che li ha eletti.

“Si tratta di commissioni di primaria importanza nella vita politica e amministrativa dell’Ente, che consentiranno ai due consiglieri regionali di avere il polso della situazione e di poter incidere anche nella politica a favore della provincia di Frosinone”. Le commissioni per i consiglieri di Fdi Ciociari sono così ripartite:

DANIELE MAURA ( una vice presidenza e ben 5 commissioni pesanti)

Vice Presidente

-XI Commissione

Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione

– MEMBRO IV Commissione –

Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio

Membro della VIII Commissione

– Agricoltura, ambiente

Membro della VI Commissione

– Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

-Membro della IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio

– Membro IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

ALESSIA SAVO ( Alessia Savo 1 Presidenza e 3 commissioni)

-Presidente VII commissione

Sanità, politiche sociali, integrazione socio sanitaria, welfare.

-membro IV commissione

Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

-membro X

Urbanistica, politiche abitative, rifiuti

I temi più caldi, al centro della campagna elettorale per le regionali 2023, saranno senza dubbio rappresentati al meglio con i nostri due eletti

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO