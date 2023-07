Sora – Iniziativa Donne, “Poetando in Rosa” ultima settimana per iscriversi al concorso

Ultima settimana per poter partecipare al bando della dodicesima edizione del concorso poetico che pone al centro la figura femminile e le sue tante declinazioni. L’Associazione culturale no profit ‘Iniziativa Donne’ di Sora invita i maggiorenni a partecipare al concorso di poesia ‘Poetando in Rosa’ avente per tema ‘L’essenza della donna’. Sarà possibile inviare il materiale nelle modalità indicate nel bando, visibile su www.poetandoinrosa.blogspot.com entro e non oltre la data di scadenza del concorso fissata per il giorno 10 luglio 2023.

Un’attenta giuria di esperti visionerà gli elaborati pervenuti e decreterà i vincitori, assegnando loro premi e menzioni. Sono previsti i seguenti riconoscimenti per le prime tre liriche che si classificheranno: 1° premio scrittura amanuense dell’opera vincitrice a cura del maestro calligrafo Franco Taglione;2° premio opera marmorea donata dalla famiglia Severa ;3° opera pittorica. L’Associazione Culturale Iniziativa Donne conferirà un riconoscimento speciale alla poesia che si aggiudicherà il premio “La penna dell’anima” dedicato all’indimenticabile poeta, ed amico della realtà no profit, Rodolfo Damiani. La premiazione avrà luogo venerdì 28 luglio 2023 nella splendida cornice del Chiostro del Museo della Media Valle del Liri, a Sora, durante la serata “L’arte incontra il Rosa”. Nel corso degli anni il concorso “Poetando in Rosa” ha visto sempre un maggior numero di partecipanti provenienti da tutta la Penisola e la pandemia non ha arrestato il desiderio di esternare le emozioni tramite i versi. Per ulteriori informazioni sarà possibile relazionarsi con l’Associazione tramite l’indirizzo di posta elettronica poetandoinrosa@gmail.com, o sull’account facebook Iniziativa Donne- Sora.

COMUNICATO STAMPA

Correlati