Sora, “Iniziativa Donne”: corso di difesa personale femminile gratuito per tutte le età

L’Associazione culturale no profit “Iniziativa Donne” di Sora invita a partecipare al nuovo corso di difesa personale aperto a tutte le donne di età superiore ai 16 anni.

«Vi aspettiamo da martedì 9 Maggio 2023, alle ore 20.15, presso l’impianto sportivo Giuseppe Panico, struttura tensostatica in via Trecce a Sora». Gli incontri, gratuiti, saranno in totale 4 e si terranno nei seguenti giorni: 9-16-23-30 maggio 2023. Ogni appuntamento sarà tenuto dai maestri Pietro Rocca e Luigi Bruni. Le lezioni saranno introdotte da Massimiliano Tersigni, formatore e business mental coach.

Per informazioni e per partecipare al corso è necessario iscriversi telefonando al seguente numero: 334.3776066 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. L’iscrizione al corso è necessaria poiché il numero dei posti è limitato.

Con autodifesa (o difesa personale) si indica la capacità propria di difendersi dai pericoli e dalle minacce all’integrità fisica e psichica e, soprattutto, saper gestire o evitare una disputa. “Le attività rivolte al miglioramento della difesa personale sono molte: tutte però hanno in comune la ricerca della semplicità di esecuzione e l’efficacia. È importante che una tecnica di difesa entri nella memoria fisica di chi la esegue, cioè deve essere eseguita spontaneamente. Non esiste una tecnica in assoluto più efficace di altre, ma esistono principi e linee guida da seguire affinché la tecnica utilizzata lo possa diventare”. Così le socie del direttivo dell’associazione Iniziativa Donne di Sora che ringraziano la SD Aks Funakoshi Karate di Sora e la

Agon fight team di Broccostella per la grande generosità e per la disponibilità dimostrate. L’iniziativa viene riproposta dopo anni di grande interesse mostrato sul territorio dalle partecipanti. Si consiglia un abbigliamento comodo.

Le socie della realtà no profit ringraziano anche l’EssePowerful Event di SecretPowers per la parte teorica del corso e Stefano Bifera per la gentile concessione degli spazi.

