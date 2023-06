Sora – Iniziativa Donne: al via il bando per partecipare alla 12° edizione del concorso di poesia ‘Poetando in Rosa’

Al via il bando per poter partecipare alla dodicesima edizione del concorso poetico che pone al centro la figura femminile e le sue tante declinazioni. L’Associazione culturale no profit ‘Iniziativa Donne’ di Sora invita i maggiorenni a partecipare al concorso di poesia ‘Poetando in Rosa’ avente per tema ‘L’essenza della donna’. Sarà possibile inviare il materiale nelle modalità indicate nel bando, visibile su www.poetandoinrosa.blogspot.com entro e non oltre la data di scadenza del concorso fissata per il giorno 10 luglio 2023.