Sora, iniziati i lavori di sfalcio dell’erba: per una città più pulita

E’ iniziato ieri il taglio dell’erba sulle principali arterie della città di Sora. Su indicazione del sindaco De Donatis che ha incaricato una ditta locale, Recchia Macchine Agricole per effettuare questo servizio e per rendere più sicure le strade, da premettere che la ditta Recchia effettua questo lavoro a titolo gratuito.La prima arteria viaria dove sono stati eseguiti i lavori, e’ in prossimità della rotatoria al centro multifunzionale Marco Polo. È questo è l’inizio di questo servizio utilissimo alla cittadinanza, per una sicurezza stradale ottimale e per una città più pulita.

Correlati