Sora – Inizia la Novena dell’Immacolata: un cammino di fede e speranza

Carissimi fedeli, con gioia e devozione ci prepariamo ad intraprendere un cammino spirituale di grande significato: la Novena dell’Immacolata. Dal 29 novembre al 7 dicembre, ogni giorno alle ore 16, saremo chiamati a raccoglierci in preghiera per un periodo di riflessione, meditazione e comunione con la Vergine Maria, Madre pura e colma di grazia.

La Novena è un tempo prezioso che ci invita a fermarci nel nostro cammino quotidiano, a cercare silenzio e a riscoprire la bellezza di una vita vissuta nella grazia di Dio. Con Maria, vogliamo contemplare il suo cuore semplice e obbediente, il suo “sì” totale alla volontà del Padre, un esempio luminoso di fede e di fiducia. In questo periodo di preparazione, Maria ci chiama a fidarci di Dio, ad affidarci completamente a Lui e ad accogliere la sua grazia nella nostra vita.

Ogni incontro di questa Novena sarà un’opportunità per pregare insieme, meditare la Parola di Dio e portare le nostre intenzioni personali e comunitarie al cospetto della Madre Immacolata. Chiederemo la sua intercessione per le nostre famiglie, per gli ammalati, per i giovani, per la pace nel mondo e, soprattutto, per una crescita continua nella fede. Ogni piccolo gesto di fedeltà, ogni preghiera elevata a Maria, contribuirà a costruire grandi grazie per ciascuno di noi.

Invito tutti voi, dunque, a partecipare con cuore aperto e con continuità, poiché ogni momento di preghiera vissuto con sincerità è una fonte di luce e di rinnovamento. Lasciamo che Maria ci prenda per mano e ci conduca verso suo Figlio, affinché la sua presenza materna porti consolazione, speranza e pace nelle nostre vite.

Iniziamo insieme questa Novena con fede e con il desiderio di incontrare Dio in un modo nuovo, più profondo. Affidiamo a Maria ogni nostra speranza, e preghiamo affinché questo tempo di grazia possa rinnovare il nostro spirito e rafforzare la nostra vita di fede.

Madre Immacolata, prega per noi e accompagnaci in questo cammino.

Con devozione, il custode Antonio Tanzilli

