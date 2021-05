Sora, ingente perdita d’ acqua in alloggi Ater, residenti disperati. La denuncia del Gruppo Sora 2.0

Un ingente perdita d’ acqua, causata dalla rottura delle tubazioni in un condominio Ater in zona San Giuliano, che sta totalmente devastando gli appartamenti. Un intervento che rientra nella manutenzione straordinaria di cui però Ater non vuole farsi carico. La denuncia è stata raccolta dal Gruppo Sora 2.0, che tramite una nota stampa del proprio responsabile Mollicone Roberto dichiara: ” È impensabile che nel 2021, si debba ricorrere alla denuncia mediatica per risolvere un problema, legato alla totale mancanza di manutenzione degli alloggi popolari, a cui Ater viene meno. Nella giornata di lunedì, prosegue Mollicone, siamo stati chiamati in un condominio di Via San Giuliano, dove ormai da mesi, gli assegnatari degli alloggi sono costretti a vivere in condizioni di grave carenza igienico-sanitaria, a causa di una perdita d’ acqua che sta totalmente devastando gli appartamenti in questione. Purtroppo non sono bastati i solleciti e le segnalazioni rivolti ad Ater, a distanza di mesi ci troviamo a dover registrare il più totale disinteresse da parte dell’ ente, che è reso ancora più grave se consideriamo che negli appartamenti in questione, vivono persone anziane che per motivi di salute sono costretti a letto. Una situazione inaccettabile e vergognosa, a cui abbiamo deciso come Gruppo Sora 2.0, di dare la giusta attenzione, denunciando pubblicamente il fatto”.

