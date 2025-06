Sora – Infiorata Corpus Domini 2025

Domenica 22 giugno 2025 la Città di Sora tornerà a vivere una delle tradizioni più sentite e scenografiche: l’Infiorata del Corpus Domini.

I lavori per l’allestimento dei quadri prenderanno il via nel pomeriggio di sabato 21 giugno. Domenica 22 giugno sarà possibile ammirare la realizzazione artistica in tutto il suo splendore, lungo le strade del centro storico.

Alle ore 19.00, nella Cattedrale di S. Maria Assunta, S. E. il Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo celebrerà la Santa Messa e, a seguire, partirà la Processione del Corpus Domini durante la quale il Santissimo Sacramento percorrerà le vie cittadine.

Tanti gli eventi in programma per il weekend: sono attesi numerosissimi turisti che potranno ammirare l’Infiorata e partecipare alle tante iniziative collaterali.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le associazioni coinvolte nell’allestimento dell’Infiorata.