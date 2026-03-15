Sora, incontro pubblico sulle ragioni del “No” alla riforma dell’ordinamento giudiziario

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 14 marzo, presso l’Auditorium “Vittorio De Sica” di Sora, l’incontro di approfondimento dedicato alla legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e alle ragioni del “No” in vista del referendum costituzionale.

L’iniziativa, promossa dal Comitato per il No di Sora, ha visto la partecipazione di magistrati e professionisti del settore giuridico che hanno illustrato al pubblico i principali aspetti della riforma e le criticità evidenziate da una parte della magistratura e della società civile.

Ad aprire è stata la videsindaca la dott.ssa Maria Paola Gemmiti con i saluti istituzionali.

A seguire l’avvocato Giuseppe Conte, portavoce del Comitato No di Sora, che ha introdotto il tema dell’incontro sottolineando l’importanza di momenti di informazione e confronto pubblico su questioni che riguardano l’assetto della giustizia e il funzionamento delle istituzioni democratiche.

Sono quindi intervenuti la dottoressa Maria Rosaria Santoni, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, il dottor Luigi Salvia giudice del lavoro dello stesso tribunale, e il dottor Alessandro Iannitti, giudice del dibattimento.

Nel corso dei loro interventi sono stati approfonditi i diversi punti della riforma dell’ordinamento giudiziario e le motivazioni che spingono parte della magistratura a esprimere contrarietà rispetto al provvedimento.

A portare i saluti è stato l’avvocato Lorenzo Prospero, portavoce del Comitato No di Sora, mentre la moderazione dell’incontro è stata affidata all’avvocato Francesca Giannetti.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto aperto con i cittadini presenti, che hanno avuto l’opportunità di porre domande e intervenire nel dibattito. Gli organizzatori hanno ribadito l’obiettivo dell’iniziativa: promuovere informazione e partecipazione civica su un tema ritenuto centrale per la tutela della giustizia, della Costituzione e della democrazia.

Il comitato invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti e alla Chiusura della campagna elettorale prevista per il 19 Marzo dalle ore 17,30 in Piazza Santa Restituta, con la presenza di tutte le organizzazioni del comitato e con l’importante presenza del Dott. Claudio Marcopido Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cassino.