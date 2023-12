Sora, incontro-lezione con il famoso pedagogista Stefano Rossi

Venerdì 15 dicembre 2023, alle 20.30, si terrà, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sora, l’importante incontro-lezione con l’autore Stefano Rossi, pedagogista e formatore, esperto di educazione emotiva dei giovani. L’autore, introdotto dalla giornalista Roberta Pugliesi, presenterà il libro “Lezioni d’amore per un figlio” ovvero accompagnare i ragazzi nei labirinti dell’adolescenza. Organizzato dalla Cooperativa Socio Culturale, l’evento è inserito nel calendario di “Sora Città del Natale 2023”. Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico e conferenziere tra i più apprezzati, è tra i massimi esperti di didattica cooperativa e educazione emotiva di bambini difficili e ragazzi a rischio. Dopo significative esperienze come educatore di strada nelle periferie urbane e dopo aver coordinato centri psicoeducativi per famiglie e minori, oggi si occupa di ricerca, formazione e consulenza psicopedagogica per insegnanti, ragazzi e genitori. Negli ultimi vent’anni ha ideato numerosi progetti di contrasto alla dispersione scolastica, confluiti oggi nel Metodo Rossi della Didattica Cooperativa®, di cui dirige il Centro, e sul quale ha formato oltre 600 istituti in Italia e 80mila insegnanti. È consulente scientifico per l’agenzia di formazione Prospettive didattiche e della rete nazionale di scuole Mof (Modello orario finlandese). Ha curato ed è autore di una trentina di testi, tra i quali, editi da Pearson, Didattica cooperativa e classi difficili (2018), Menti critiche, cuori intelligenti (2020), Carezze d’empatia in classe (2021), Lezioni d’amore per un figlio (2023).

COMUNICATO STAMPA

