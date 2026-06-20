Sora, incontro istituzionale a Diamante: confronto su PNRR e turismo tra le due comunità

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Maria Paola D’Orazio a Diamante
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La consigliera comunale Maria Paola D’Orazio, delegata ai rapporti istituzionali, e consigliera Nazionale Anci   si è recata  a Diamante con un gruppo di cittadini sorani e della provincia di Frosinone dove è stata salutata insieme a tutta la comunità vacanziera dal Sindaco di Diamante Avv Achille Ordine.
L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e  nel pieno rispetto del bon ton istituzionale, che L Anci crea tra tutti gli amministratori di Italia, offrendo cosi  un’occasione di confronto e dialogo sui temi di interesse comune come ad esempio  sui  finanziamenti del PNRR che hanno dato l opportunità di dare risposte ai cittadini del territorio marino e del  sorano. Un confronto tra temi  amministrativi delle due realtà comunali sopratutto  nel campo   culturale e turistiche . Il primo cittadino diamantese si è reso disponibile  ad  un rafforzamento dei rapporti tra le realtà coinvolte. Ringrazio il Sindaco, conclude la consigliera d’Orazio, per aver avuto un’attenzione ed un rispetto  istituzionale di essere  venuto  a salutare e conoscere le varie anime ciociare e sorane presenti  nonostante tutti gli impegni di questi giorni con l’inaugurazione  di tanti eventi turistico / culturali nella sua città .
COMUNICATO STAMPA

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