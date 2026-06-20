Sora, incontro istituzionale a Diamante: confronto su PNRR e turismo tra le due comunità

La consigliera comunale Maria Paola D’Orazio, delegata ai rapporti istituzionali, e consigliera Nazionale Anci si è recata a Diamante con un gruppo di cittadini sorani e della provincia di Frosinone dove è stata salutata insieme a tutta la comunità vacanziera dal Sindaco di Diamante Avv Achille Ordine.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e nel pieno rispetto del bon ton istituzionale, che L Anci crea tra tutti gli amministratori di Italia, offrendo cosi un’occasione di confronto e dialogo sui temi di interesse comune come ad esempio sui finanziamenti del PNRR che hanno dato l opportunità di dare risposte ai cittadini del territorio marino e del sorano. Un confronto tra temi amministrativi delle due realtà comunali sopratutto nel campo culturale e turistiche . Il primo cittadino diamantese si è reso disponibile ad un rafforzamento dei rapporti tra le realtà coinvolte. Ringrazio il Sindaco, conclude la consigliera d’Orazio, per aver avuto un’attenzione ed un rispetto istituzionale di essere venuto a salutare e conoscere le varie anime ciociare e sorane presenti nonostante tutti gli impegni di questi giorni con l’inaugurazione di tanti eventi turistico / culturali nella sua città .

COMUNICATO STAMPA