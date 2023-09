Sora – Incontro con l’autrice Claudia Pellegrini, 8 settembre 2023

Venerdì 8 settembre 2023, alle ore 18.30, a Sora, presso il Chiostro del Palazzo della Cultura, si terrà l’incontro con l’autrice Claudia Pellegrini. La scrittrice sorana presenterà al pubblico il suo ultimo libro “La Regola del Mulo Impertinente”, intervistata dalla giornalista Ilaria Paolisso. L’evento rientra nel cartellone dell’Estate Sorana 2023.

Con “La Regola del Mulo Impertinente” ritorna la famiglia Corneto, già protagonista del precedente romanzo “La regola del Leviatano”, in quello che può essere considerato una sorta di sequel. Siamo sempre a Regola. Circa un anno dopo gli omicidi a sfondo rituale in cui hanno perso la vita quattro figlie naturali di alcuni cardinali, nel rione accade un altro fatto misterioso. Un cane deposita una mano umana fuori dalla porta di un’abitazione del luogo. In seguito, cominciano a verificarsi sparizioni sospette nel quartiere e, al ritrovamento di un ennesimo pezzo di cadavere, ci si rende conto che l’assassino o gli assassini non si limitano a uccidere e far sparire i corpi, ma li fanno anche a pezzi. La famiglia Corneto si vede costretta ancora una volta a occuparsi di un fatto di sangue. Dopo una serie di indagini inizialmente fallimentari, si riesce finalmente a trovare un punto di contatto tra tutte le vittime in un’osteria della zona: Il Mulo Impertinente. La storia è liberamente ispirata a un fatto risalente alla metà del ‘600, avvenuto a Roma a piazza della Rotonda, quando due norcini che avevano in quel posto una rinomata bottega vennero giustiziati con l’accusa di vendere carne umana mescolata a quella di maiale.

Claudia Pellegrini nasce a Sora il 6 agosto del 1978. Dopo aver conseguito le lauree in Lettere Moderne ed in Editoria e Scrittura, decide di sfruttare le sue buone capacità di scrittura nel mondo del giornalismo conseguendo il tesserino da pubblicista. La passione per i libri, la storia, la cultura, il true crime, e il desiderio che ha sin da bambina di poter vedere il suo nome sulla cover di un libro la spingono a mettersi in gioco e a proporre una storia agli editori. A gennaio del 2021 l’esordio per la collana Segreti in Giallo di PubMe con il thriller storico “La Regola del Leviatano”. A novembre 2021 segue il noir storico “Àtropo” nella collana Belle Époque di PubMe, e a gennaio 2023 di nuovo per la collana Segreti in Giallo di PubMe “La Regola del Mulo Impertinente”, sequel del primo thriller storico.

Con le prime due pubblicazioni ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino nell’edizione del 2022. Attualmente la scrittrice sta lavorando ad un altro thriller storico.

COMUNICATO STAMPA