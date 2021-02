Sora, Incitti: ”Stele di Corridoni va rimessa al suo posto, senza se e senza ma”

”La stele a Filippo Corridoni a Sora, eroe italiano della prima guerra mondiale, va riposizionata, tutelata e valorizzata senza se e senza ma”, è questa la presa di posizione di Fernando Incitti, riguardo le polemiche che si stanno susseguendo riguardo l’opera.

”Un’opera a un grande italiano, che ha versato il sangue e ha dato la sua vita per la patria, non può giacere abbandonata in un parco – ha dichiarato Incitti – invito per cui il sindaco e l’amministrazione comunale a procedere in questa direzione”.

”Se si cederà al ricatto di una sinistra estremista che proprio in questi giorni ha provato a macchiare, come sempre, anche il ricordo dei Martiri delle Foibe – ha concluso Incitti – faremo da soli e rimetteremo la stele al suo posto”.

