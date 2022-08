Sora – Incidenti e cedimenti dell’asfalto in Viale San Domenico. Pronte le prime querele

Asfaltata da sole due settimane e già al centro di accese polemiche. L’ arteria stradale di Viale S. Domenico continua a tener vive le polemiche, ed ora, dopo diversi incidenti c’è chi pensa di sporgere denuncia per la mancanza della segnaletica stradale. Sugli scudi anche i residenti di Via Napoli, dove il tratto stradale è stato asfaltato solo per metà carreggiata. Di certo non è questo il modo migliore di svolgere i lavori di manutenzione su una strada percorsa giornalmente da centinaia di autovetture, pullman e autotreni

