Sora, Incidente vicino al Parco Valente: una persona investita da un’auto

Poco fa, una persona è stata investita da un’auto sul ponte che collega al Parco Valente, nei pressi dell’ex campo boario. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.

La persona ferita, secondo le prime informazioni, era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione.

Foto archivio

Correlati