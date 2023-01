Sora, incidente all’alba in viale San Domenico: ferite due giovani

Si è verificato poco prima dell’alba in viale San Domenico nei pressi del McDonald’s a Sora, erano circa le 5 quando un’auto con a bordo due ventenni si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato le due giovani al nosocomio sorano per le cure del caso, fortunatamente sembrano non aver riportato ferite serie. Sul posto anche le forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

Foto archivio

Correlati