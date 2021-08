Sora – Incertezze ubicazioni edifici scolastici, Di Stefano: “Vicinanza alle famiglie”

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico molte famiglie di Sora non sono certe dell’ubicazione dell’edificio scolastico che ospiterà le aule dei loro figli.

Questa situazione mette in difficoltà l’organizzazione famigliare. Già lo scorso anno un Istituto Comprensivo aveva dovuto provvedere a sistemare in altri plessi dello stesso istituto alcune classi elementari e medie. Ancora una volta, quest’anno, all’incertezza già provocata dalla pandemia si aggiunge l’incertezza per l’avvio di altri lavori in altri Istituti Comprensivi.

La collocazione delle classi non è solo una questione che riguarda l’organizzazione della scuola ma incide profondamente nell’organizzazione famigliare, chi deve riprendere i bambini chi li deve accompagnare, per i genitori i tempi per andare a lavoro che si allungano in maniera non attesa.

Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie sorane sperando che possano avere delle rassicurazioni da parte degli enti preposti e sopratutto ci auguriamo che chi debba curare la sicurezza di tanti bimbi possa assumere un serio impegno nei confronti delle famiglie coinvolte.

Luca Di Stefano Candidato Sindaco

COMUNICATO STAMPA