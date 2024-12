SORA, INAUGURATA LA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A MADONNA DELLA FIGURA

Si è tenuta ieri la cerimonia di inaugurazione della nuova pubblica illuminazione nel quartiere Madonna della Figura, con la partecipazione del Sindaco Luca Di Stefano, di altri amministratori e numerosi cittadini. Il progetto, avviato lo scorso settembre e completato con un investimento di 130 mila euro provenienti dai fondi PNRR, ha interessato l’installazione di moderne armature a LED lungo via Quagliarino e via Madonna della Figura. L’iniziativa migliora significativamente la sicurezza e l’efficienza energetica dell’area, contribuendo a una riduzione dei costi e dell’impatto ambientale. “Sono orgoglioso di aver inaugurato questo importante intervento di miglioramento per il nostro comune. La nuova illuminazione non solo rende Madonna della Figura un luogo più sicuro durante le ore notturne, ma anche più sostenibile. È un esempio lampante dell’impegno della nostra amministrazione nel mantenere le promesse fatte, lavorando incessantemente per il benessere dei nostri cittadini”, ha commentato il Sindaco Di Stefano durante l’evento. L’inaugurazione di oggi rappresenta un passo significativo verso una Sora sempre più moderna e sicura.

