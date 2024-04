Sora, in tanti con Abbruzzese per l’inaugurazione della sede elettorale

Amministratori, sostenitori, amici e curiosi. Ancora una volta Mario Abbruzzese, candidato alle elezioni europee nelle file della Lega, fa il pienone a Sora. A fare gli onori di casa il consigliere comunale Lino Caschera. Presenti anche l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e il consigliere provinciale Andrea Amata.

“In Italia il 74% degli immobili ha classe inferiore alla D, il 60% inferiore alla E. Onde per cui – spiega Abbruzzese – riuscire ad equiparare la propria abitazione a classi energetiche e categorie superiori può costare decine di migliaia di euro e senza incentivi sarebbe un vero disastro per tantissime famiglie italiane riuscire a raggiungere questi obiettivi. Una fatica economica che permetterà di ridurre le emissioni nocive soltanto dello 0,11%”. Quindi come facciamo a non parlare di ecofollia?”.

“Inoltre secondo alcuni dati – ha concluso Mario Abbruzzese – l’esperienza del bonus 110% ci dice che, in due anni, si sono fatti 360.000 interventi, con un costo per lo Stato di 68,7 miliardi. Secondo l’Ance, che ironicamente è intervenuta sulla questione, per attuare la direttiva servirebbero 630 anni per soddisfare il primo step e 3.800 anni per arrivare alla decarbonizzazione completa degli edifici. Ed è tutto dire. La direttiva Case Green sarà l’ennesimo provvedimento che aumenterà la pressione economica sulle famiglie, una sorta di patrimoniale mascherata che non produrrà gli effetti desiderati”.

