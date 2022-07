Sora – In pieno stato confusionale crea il panico. Bloccato e denunciato dai carabinieri

Un trentenne residente a Sora, poco dopo la mezzanotte ha creato il panico per le via della città. Non sono ancora chiare le motivazioni che lo hanno indotto, in chiaro stato confusionale, ha sradicare dapprima alcuni secchi dell’immondizia presso il parco Santa Chiara e poi rompere i finestrini di due veicoli posteggiati su via degli Equi. Non pago evidentemente, si accaniva anche su un furgone Renault e, dopo aver frantumato il finestrino e manomesso il blocco delle chiavi, lo metteva in moto guidandolo fino a Piazza Indipendenza per poi abbandonarlo. I carabinieri di Sora, subito allertati, riuscivano a bloccare il 30enne per poi condurlo in caserma e denunciarlo nonostante il suo tentativo di divincolarsi e fuggire alla cattura.

