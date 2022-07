Un Corso Volsci così non si ricordava da tempo. Migliaia di persone riverse per le strade della città, per partecipare alla ormai consueta kermesse “Sora in Rosa”, la manifestazione completamente dedicata alla salute e alla tutela della donna, con iniziative che variano in tutti i campi, dalla difesa personale alla musica, passando per la poesia, l’ arte e lo spettacolo. Un successo di pubblico e di partecipazione, che ridà a Sora l’ immagine che merita.

