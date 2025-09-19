Sora in lutto per la scomparsa di Pierluigi Cappuccitti, aveva 52 anni

SORA – La comunità di Sora è profondamente scossa per la scomparsa improvvisa di Pierluigi Cappuccitti, venuto a mancare il 18 settembre 2025, all’età di 52 anni, presso la Clinica San Raffaele di Cassino.

Uomo stimato e conosciuto, Pierluigi lascia nel dolore la moglie, il figlio, la madre, i fratelli, le cognate e tutti i parenti che in queste ore si stringono nel ricordo e nell’affetto verso di lui.

La salma giungerà sabato 20 settembre 2025, intorno alle ore 13:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Restituta in Sora, dove alle ore 16:00 verranno celebrati i funerali. Seguirà l’accompagnamento al cimitero cittadino.

In questi momenti di profondo dolore, l’intera redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Cappuccitti, unendosi con sincera vicinanza al loro lutto e al cordoglio di tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene a Pierluigi.

Il ricordo di una persona non si spegne mai: resterà vivo negli affetti, nelle esperienze condivise e nelle memorie di chi gli ha voluto bene.

