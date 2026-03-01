Sora in lutto per la scomparsa di Maria Assunta Nardone: aveva 55 anni

La città di Sora è stata colpita da un profondo lutto per la scomparsa di Maria Assunta Nardone, conosciuta da tutti come Susie, venuta a mancare il 1° marzo 2026 all’età di 55 anni presso l’Ospedale Civile SS. Trinità di Sora.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nella comunità locale, dove Maria Assunta era una persona conosciuta e stimata. Lascia nel dolore il marito, le figlie, il fratello, la sorella, gli zii, i cognati, le cognate, i nipoti, il nonno Peppe e tutti i parenti che oggi la ricordano con affetto e gratitudine per il suo sorriso e la sua presenza nella vita di chi le è stato vicino.

I funerali saranno celebrati martedì 3 marzo 2026 alle ore 15:00 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta. La cara salma sarà successivamente cremata.

In queste ore di grande dolore, sono tanti i messaggi di vicinanza e affetto che stanno arrivando alla famiglia da parte di amici, conoscenti e cittadini che hanno avuto modo di incontrarla e apprezzarne la gentilezza.

La redazione di LiriTV si unisce al cordoglio della famiglia Nardone–Doldo, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze per la perdita di Maria Assunta, condividendo il dolore dei suoi cari in questo momento così difficile.

Alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene giunga l’abbraccio e la vicinanza dell’intera comunità.

Correlati