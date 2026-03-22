Sora in lutto per la scomparsa di Antonio Lancia, ex Brigadiere dei Carabinieri

La comunità di Sora è in lutto per la scomparsa di Antonio Lancia, ex Brigadiere dei Carabinieri, venuto a mancare il 22 marzo 2026 presso la R.S.A. San Camillo.

Figura stimata e rispettata, Antonio Lancia ha rappresentato per anni un punto di riferimento per il territorio, distinguendosi per il suo servizio nell’Arma dei Carabinieri e per i valori di dedizione, disciplina e senso dello Stato che hanno caratterizzato la sua vita.

A darne il triste annuncio sono le figlie, i generi, la nipote e il nipote, profondamente colpiti dalla perdita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella propria famiglia e nella comunità locale.

La redazione di LiriTV si unisce al dolore della famiglia Lancia, esprimendo le più sentite condoglianze e la propria vicinanza in questo momento di grande tristezza.

I funerali saranno celebrati il 24 marzo 2026 alle ore 10:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Restituta, a Sora. La famiglia ha disposto la dispensa dai fiori e ha comunicato che la salma sarà cremata.

In queste ore di dolore, numerosi sono i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno giungendo ai familiari, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano Antonio Lancia.

La sua memoria resterà viva nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, sia per il suo impegno professionale che per le sue qualità umane.