Sora in lutto per la scomparsa del Geometra Maurizio Di Prizito

La comunità di Sora si stringe nel dolore per la scomparsa del Geometra Maurizio Di Prizito, venuto a mancare oggi presso l’Ospedale Santa Scolastica di Cassino all’età di 73 anni.

Professionista stimato, uomo di grandi valori e punto di riferimento per molti, Maurizio Di Prizito ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia e al territorio, guadagnandosi nel tempo la stima e l’affetto di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, le nuore, i fratelli, i nipoti e i parenti tutti, che lo ricordano con profondo amore e gratitudine.

I funerali si terranno venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Giovanna Antida in Sora. Seguirà l’accompagno al cimitero. La famiglia invita, in luogo dei fiori, a devolvere eventuali offerte in opere di bene, come segno di solidarietà e speranza nel nome di Maurizio.

L’accesso alla camera mortuaria sarà consentito dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie e vorranno unirsi al loro dolore in questo momento di grande tristezza.

La redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Di Prizito per la grave perdita, unendosi con sincero affetto e partecipazione al loro dolore.

Sora perde oggi non solo un professionista esemplare, ma un uomo buono e generoso, la cui memoria resterà viva nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

