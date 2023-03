Sora – In giro falsi tecnici del Comune, attenzione alle truffe

Il Comune di Sora invita la cittadinanza a non fare entrare nelle proprie abitazioni persone che si presentino come dipendenti o tecnici dell’ente incaricati di compiere rilievi riguardanti la toponomastica. Sono giunte segnalazione di persone che dichiarano di essere stati incaricati dal Comune per recarsi nelle proprietà private ad effettuare sopralluoghi. Nessuno al momento è stata autorizzato a svolgere tale servizio. Quindi, si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non far entrare nessuno in casa, se non si è sicuri della relativa identità. Qualora falsi tecnici o incaricati per rilievi toponomastici si presentino a nome del Comune di Sora vi invitiamo a contattare il prima possibile le Forze dell’ordine e la Polizia locale.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO

