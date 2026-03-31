Sora in festa per il compleanno di Don Felice Calò: una comunità unita nel segno della gratitudine

La città di Sora vive oggi un momento di intensa emozione e condivisione. La comunità parrocchiale di Abbazia di San Domenico Abate si stringe attorno al suo parroco, Don Felice Calò, che celebra il significativo traguardo dei 65 anni.Nato il 31 marzo 1961, Don Felice rappresenta da anni una guida spirituale solida e autentica, capace di andare ben oltre il ruolo sacerdotale. Con dedizione, umanità e spirito di servizio, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per giovani, famiglie e anziani, contribuendo a rendere la parrocchia un luogo vivo, accogliente e profondamente radicato nei valori della fede.

Un cammino tra fede e dedizione.

Sotto la sua guida, la comunità di San Domenico Abate ha rafforzato il proprio ruolo come cuore pulsante della vita sociale e spirituale del territorio. Don Felice si distingue per la sua straordinaria capacità di ascolto, per la vicinanza concreta a chi vive momenti di difficoltà e per l’impegno costante nel promuovere iniziative di solidarietà e condivisione.

La sua presenza quotidiana è segnata da gesti semplici ma profondi, capaci di lasciare un segno autentico nella vita delle persone. Un sacerdote che ha fatto della disponibilità e dell’accoglienza una vera missione.

Il messaggio della comunità.

Collaboratori, catechisti, membri del coro e fedeli tutti esprimono con affetto e riconoscenza il loro pensiero:

“A Don Felice va il nostro ringraziamento più sincero per la pazienza, la saggezza e l’amore con cui ogni giorno ci accompagna nel cammino della fede. La sua guida è per noi un dono prezioso; gli auguriamo che la luce del Risorto continui a illuminare il suo cammino e a sostenerlo nel suo prezioso ministero.”

Gli auguri di LiriTV.

“A questo coro di affetto si unisce anche LiriTV, che desidera rivolgere a Don Felice un pensiero speciale:

“Caro Don Felice, esempio autentico di dedizione e umanità, la redazione di LiriTV Le porge i più affettuosi auguri di buon compleanno. Grazie per il suo impegno instancabile, per la sua presenza discreta ma fondamentale e per il bene che ogni giorno semina nella comunità. Che questo traguardo sia solo una tappa di un cammino ancora lungo, ricco di serenità, salute e nuove gioie.”

Un compleanno che non è solo una ricorrenza personale, ma una vera festa di comunità, nel segno della gratitudine e dell’affetto verso un pastore che continua, giorno dopo giorno, a fare la differenza.