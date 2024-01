Sora in festa, Assunta Alati compie cento anni

Domani, giovedì 25 gennaio 2024, la signora Assunta Alati taglierà il significativo traguardo dei cento anni d’età. A “Nonna” Assunta vanno gli auguri del Sindaco Luca Di Stefano e di tutta la Città di Sora. Assunta è nata il 25 gennaio 1924, a Sora nel quartiere Agnone, da una famiglia numerosa composta da ben nove figli. Dopo le nozze con Fiorino Castellucci, si è trasferita in Via Vicenne dove tutt’ora risiede. Dal lungo e felice matrimonio, durato fino alla scomparsa del marito, è nato il figlio Domenico che l’ha resa nonna di due nipoti che ha sempre accudito amorevolmente. Dal carattere aperto, socievole e generoso, Assunta è stata una bravissima ed esperta contadina e fino al 2000 ha venduto personalmente i suoi prodotti al mercato settimanale del giovedì. Tra le sue passioni c’è la cucina, in particolare la realizzazione di dolci tradizionali e piatti tipici. Oggi Assunta è molto lucida, ama raccontare gli aneddoti del passato ed informarsi personalmente sugli avvenimenti di attualità.

comunicato stampa